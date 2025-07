Salute Magazine – 18/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Scompenso cardiaco, l’Intelligenza Artificiale riduce le ricadute– Da Fondazione Lilly 1,5 milioni per formare nuovi ricercatori– Un francobollo celebra i 125 anni di Bayer in Italia– La salute unisce l’Italia, a Trapani i medici del San Raffaele

sat/gtr