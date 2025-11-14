Salute Magazine – 14/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– HIV, nuove conferme su terapie e profilassi long-acting
– Urologia, le nuove frontiere nella cura dei tumori al San Raffaele di Milano
– Giornata Mondiale Diabete, focus su diagnosi precoce e accesso alle cure
– Tumori maschili, Lilt lancia la campagna di prevenzione “Nastro Blu”
sat/azn
– HIV, nuove conferme su terapie e profilassi long-acting
– Urologia, le nuove frontiere nella cura dei tumori al San Raffaele di Milano
– Giornata Mondiale Diabete, focus su diagnosi precoce e accesso alle cure
– Tumori maschili, Lilt lancia la campagna di prevenzione “Nastro Blu”
sat/azn