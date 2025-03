Sala “Uscito bando per lo stadio, obiettivo cessione entro l’estate”

MILANO (ITALPRESS) – Per la pubblicazione del bando per la vendita dello stadio di San Siro “ho voluto aspettare il Consiglio comunale” di ieri. “L’abbiamo fatto uscire ieri sera, ovviamente era già tutto pronto. Come sapete, il bando è aperto fino a fine aprile, quindi sono quasi 40 giorni, vediamo e poi dopo proseguiremo. Rimane sempre il nostro obiettivo riuscire a fare la cessione” dell’impianto “entro le vacanze”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni della Festa del Perdono.

