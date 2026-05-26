Sala “Bisogna guardare con attenzione a Vannacci per le prossime politiche”

MILANO (ITALPRESS) – “Se fossi in Vannacci, io ci proverei” a presentare un candidato alle comunali di Milano “ma non credo che avrebbe molto successo. Però più di tanto non posso esprimere giudizi. E poi è un po’ presto. In ogni caso io trovo legittimo che presenti un candidato, ma se devo scommettere non credo che a Milano possa sfondare”. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dei cortili riqualificati dell’Archivio di Stato. Secondo il primo cittadino, “bisogna guardare a Vannacci con attenzione perché se penso alle prossime politiche credo che le due variabili da interpretare e da capire sono quanto influiranno Vannacci e Azione”. “Vannacci si è consolidato nel mondo del centrodestra e il centrodestra è oggi oggettivamente elettoralmente più forte; Azione, se corre da solo, probabilmente toglierà qualcosa di più al centro-sinistra – ha concluso – . Io guardo con molta curiosità a Futuro nazionale e Azione per capire come si sposteranno gli equilibri del centrodestra e del centrosinistra”.

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