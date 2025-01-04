IN EVIDENZA Politica Video

Il segretario NATO, Rutte: “Russia e Cina vogliono minare la nostra libertà e sicurezza”

Set 4, 2025
PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “Russia e Cina stanno investendo massicciamente per potenziare e modernizzare i loro eserciti. Le loro industrie della difesa producono armi ed equipaggiamenti militari pesanti a un ritmo notevole, direi sbalorditivo. E non solo per ostentare nelle grandi parate militari a Mosca o a Pechino, ma per esercitare un’influenza aggressiva, tentando di rimodellare l’ordine globale e minndoe la nostra libertà e sicurezza”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando al Prague Defence Summit dell’IISS.
