Roma, Rossi “Simulation Center Ambiente per formazione e ricerca”

ROMA (ITALPRESS) – L’obiettivo del nuovo Simulation Center, inaugurato oggi al Campus Bio-Medico, secondo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale UCBM Andrea Rossi è di “creare degli ambienti che sembrino reali, nei quali gli operatori, i professionisti e gli studenti possano cercare la concentrazione imparando dagli errori”. Sarà, inoltre, come ha confermato lo stesso Rossi, un centro che punta ad attrarre le imprese “perché non c’è solo formazione ma anche molta ricerca e innovazione, in particolare sul tema della Health-Tech Sustainability per pensare, per esempio, all’ospedale sicuro o green di domani. In questo spazio si potranno fare testing di prodotti e di processi”.(ITALPRESS)

