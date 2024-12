ROMA (ITALPRESS) – “È stata davvero una corsa contro il tempo, ma siamo riusciti ad avere questa fontana, più bella che mai, pronta per il Giubileo, per essere ammirata finalmente anche in un modo più civile da tutti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell’inaugurazione della fontana di Trevi al termine del restauro.

xc3/mgg