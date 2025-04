Roma, Gualtieri “Con rete 5G in metro si crea innovazione e sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è il progetto più avanzato d’Italia, uno dei più avanzati al mondo. Con la realizzazione attraverso pubblico-privato di una rete a 5G avanzatissima che consentirà non solo di migliorare la connettività per i romani e per i turisti, ma potrà consentire alla pubblica amministrazione di sviluppare applicazioni intelligenti, telecamere, intelligenza artificiale, monitoraggio dei dati e alle imprese di avere un sistema più attrattivo e competitivo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberti Gualtieri, a margine dell’inaugurazione del 5G nella stazione della metro A di piazza Vittorio. “È un investimento che migliora la qualità della vita dei romani, determina innovazione e sviluppo economico per tutta la città”, ha aggiunto.

xc3/ads/mca1