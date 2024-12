Roccella “L’unità nel centrodestra c’è sempre stata”

“L’unità nel centrodestra c’è sempre stata: c’è molta strumentalizzazione, perché è normale che all’interno di una coalizione ci sia una dialettica particolare soprattutto quando c’è da impegnare risorse con la finanziaria. Ci possono essere opinioni diverse ma c’è un’unità di fondo, perché sono i nostri elettori che ci vogliono uniti”. Così la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella a margine del convegno L’Italia delle donne all’Archivio comunale di Palermo.

“Le contestazioni sono marginali ma pericolose – aggiunge -. Sono rimasta molto impressionata dagli ultimi eventi, in particolare da quello che è avvenuto in Puglia! episodi di questo genere possono sfociare in situazioni più gravi, quello che importa è che ci sia una condanna unanime di fronte a episodi di violenza e io non vedo questo, ma piuttosto una tendenza della sinistra a utilizzare questi episodi per parlare di governo contestato”. xd8/vbo