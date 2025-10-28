IN EVIDENZA

Rocca “Ospedale Bambino Gesù punto di riferimento pediatrico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Bambino Gesù è un punto di riferimento pediatrico nazionale e internazionale”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della cerimonia per i 40 anni dell’Ospedale romano di San Paolo. Rocca ha parlato dell’operato svolto dal presidio capitolino: “Non è soltanto assistenza ma è ricerca portata al letto del malato, in questo caso dei più piccoli. Questa è un’attività straordinaria. Abbiamo una strettissima collaborazione, quindi sono particolarmente orgoglioso”.

