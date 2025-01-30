IN EVIDENZA

Rocca “Diffondere manovre salvavita è una questione essenziale”

Set 30, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Avvicinare il più possibile l’utilizzo del defibrillatore al territorio e diffondere le manovre salvavita è una questione essenziale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, ,Francesco Rocca in occasione della presentazione del progetto “AUTORIMESSE CARDIOPROTETTE”. Il presidente Rocca, facendo riferimento alla rianimazione cardio polmonare, ha aggiunto: “Sembra una cosa roboante e riservata soltanto agli anestesisti o agli specialisti, in realtà è qualcosa che è alla portata di tutti. Sono poche manovre che si possono apprendere insieme all’utilizzo del defibrillatore, possono salvare vite e fare la differenza nelle nostre comunità”.

