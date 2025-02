Roberto Lipari, dalle pizzerie a Striscia e ora “L’Ultimo Spettacolo”

MILANO (ITALPRESS) – Roberto Lipari, comico, attore e conduttore televisivo, noto al grande pubblico come conduttore di Striscia la Notizia, dal prossimo 3 aprile, partendo da Catania, sarà in tour con la sua nuovo piece “L’Ultimo Spettacolo”, che porterà in lungo e largo per tutta l’Italia – con una puntatina in Svizzera – toccando alcuni tra i teatri più prestigiosi. Intervistato da Italpress, il comico palermitano ha spiegato cosa ci sia dietro questo titolo, dei suoi esordi come comico nelle pizzerie (“dopo aver lavorato nelle pizzerie non mi fa paura nemmeno l’Ariston di Sanremo”), alla sua esperienza come “stand-up comedian” (“quando ho iniziato il termine stand-up comedy non esisteva, ma la faceva già Pino Caruso”) fino alla conduzione di Striscia la Notizia (“La vivo come se fossi all’ultimo banco a scuola”).

trl/gsl