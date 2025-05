Rizzolo “Accordo con Intesa Sanpaolo importante per imprese siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’accordo con Intesa San Paolo per noi è un passaggio importantissimo perché possiamo puntare su tre direttrici che sono la transizione, l’energia e la capitalizzazione delle micro imprese siciliane e quindi avere disponibilità di 6 miliardi per noi è importantissimo. Tutte le misure agevolative, anche gli investimenti che sono previsti con delle agevolazioni sul programma 2021-2027, sono delle misure agevolative su credito d’imposta. Quindi è chiaro ed evidente che l’impresa per accedere a questa forma di finanziamento agevolata in termini di credito d’imposta deve prima fare l’investimento al 100% e l’investimento lo può fare o con fondi propri o rivolgendosi alle banche, agli istituti finanziari. Questa intesa con Banca Intesa San Paolo porta proprio ad avere la possibilità di mettere a terra questi fondi strutturali ed evitare tra l’altro che vadano via o da questo territorio o addirittura non vengano spesi e tornati indietro. Tutti i settori possono beneficiare. È chiaro che quelli che hanno a cuore o nel loro core business la transizione e l’energia avranno, che sono i temi attuali dell’economia, una possibilità maggiore”. Così Luigi Rizzolo, presidente Sicindustria, a margine della presentazione dell’accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per favorire modelli produttivi innovativi, transizione 5.0 e intelligenza artificiale al fine di promuovere la competitività delle imprese in Italia e a livello internazionale.

