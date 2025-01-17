Riolo “Per imprese una nuova direzione nell’ambito dell’innovazione”

IN EVIDENZA

PALERMO (ITALPRESS) – “Diamo la possibilità alle imprese di creare una nuova direzione nell’ambito dell’innovazione e della tecnologia. Questo prima di tutto si è concretizzato con Impresa Sicilia, che finalmente è a uno stato di maturità e in termini di erogazioni ci sta dando belle soddisfazioni; poi c’è stata Fai Impresa, misura decisiva per stimolare questa capacità delle imprese di crearne di nuove votate anche all’innovazione; su Fondo Sicilia abbiamo risorse dedicate”. Lo ha detto la presidente di Irfis FinSicilia, Iolanda Riolo, a margine di una tavola rotonda per presentare gli Avvisi regionali a sostegno dell’innovazione digitale. xd8/vbo/mca2

