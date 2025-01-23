IN EVIDENZA

Rimorchi e semirimorchi, mercato in crescita

Set 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il mercato di rimorchi e semirimorchi torna in crescita nei mesi estivi dopo la flessione registrata nel mese di giugno. Lo rileva il Centro studi e statistiche dell’Unrae sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel mese di luglio le immatricolazioni segnano infatti un aumento del 20 per cento, rispetto allo stesso mese del 2024 con oltre 1.600 nuove unità contro le 1.300 dello scorso anno. Anche ad agosto la tendenza positiva prosegue: le mmatricolazioni crescono del 15 per cento, raggiungendo quota 855 unità, a fronte delle 745 rilevate nello stesso mese dello scorso anno. Nel complesso, nei primi otto mesi di quest’anno sono stati immatricolati oltre 10 mila nuovi veicoli, con un incremento di quasi il 10 per cento rispetto alle unità registrate nello stesso periodo del 2024. Nonostante l’andamento positivo del settore, Unrae sottolinea la necessità di una revisione anticipata al 2026 del Regolamento che fissa i target di decarbonizzazione per i veicoli pesanti.
