Riganò “Stati Uniti mercato strategico per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “La Guida contiene informazioni pratiche, tecniche, doganali, legali, fiscali espresse con un linguaggio semplice, pratico, dinamico e soprattutto utile per un’impresa che vuole internazionalizzarsi. Non solo esportare ma anche insediarsi e rafforzarsi soprattutto in una stagione come questa in un mercato attraente e strategico che può offrire grandissime opportunità”. Lo ha sottolineato Giosafat Riganò, direttore di ICE Los Angeles, nel corso della presentazione presso l’Università degli Studi Link, della “Guida Paese Smart”, commissionata dal Consolato Generale d’Italia, unitamente al Consolato Generale d’Italia a San Francisco e dall’Ufficio ITA Agenzia di Los Angeles.

