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Retail Summit, Piazza (Würth) “Obiettivo è sviluppare logica di omnicanalità”

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Lug 6, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo principale è sviluppare una forte logica di omnicanalità”. Lo ha dichiarato Nicola Piazza, CEO di Würth, a Baveno in occasione dell’annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail.
“In questo contesto, puntiamo anche su un modello di logistica a chilometro zero – prosegue – con l’obiettivo di ottimizzare i processi e ridurre l’impatto ambientale, in linea con i temi della sostenibilità”.
f28/mgg/gtr

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