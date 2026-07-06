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Retail Summit, Gravina “L’errore può diventare uno strumento per migliorare”

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Lug 6, 2026


BAVENO (ITALPRESS) – “L’errore è inevitabile in qualsiasi processo di evoluzione e di crescita. Lo sport insegna questa lezione in modo particolarmente efficace, fin da quando si è bambini e si inizia a praticarlo. Per i manager, invece, molto dipende dalla cultura organizzativa in cui sono cresciuti. Spesso l’errore viene vissuto come qualcosa da nascondere, quasi fosse un elemento che ne diminuisce la credibilità o il valore percepito. In realtà, proprio perché è inevitabile, l’errore può diventare uno straordinario strumento di miglioramento, come accade nello sport di alto livello”. Lo ha detto Pasquale Gravina, Leadership & Training Advisor Tack TMI, a Baveno in occasione dell’annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail.
f28/mgg/gtr

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