Retail settore in salute nonostante l’incertezza globale

BAVENO (ITALPRESS) – Il retail non si ferma. In un anno segnato da tensioni internazionali e consumi ancora incerti, le imprese del commercio confermano i piani di sviluppo annunciati a inizio 2025: entro dicembre saranno 5.580 i nuovi punti vendita, tra aperture dirette e in franchising, con oltre 33mila nuovi posti di lavoro. A sostenerlo è il Centro Studi Confimprese, durante il Retail Summit 2025 di Baveno, appuntamento organizzato da Confimprese, Jakala e The Innovation Group. Una fotografia che parla di tenuta e resilienza per un comparto che comprende ristorazione, abbigliamento-accessori, casa, elettronica e cura della persona.

