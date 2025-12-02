IN EVIDENZA

Respinta la mozione di sfiducia, Schifani “Maggioranza compatta”

Di

Dic 2, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Mi pare che la maggioranza ha dato prova di grandissima compattezza. Un dibattito molto acceso da parte dell’opposizione. Ho ascoltato tutto e quello che ho riscontrato è l’assenza di una controproposta. Hanno soltanto contestato tutto, anche l’improponibile, ma non c’è la controproposta. Noi andiamo avanti sul nostro programma, sono molto rinfrancato, non ho mai avuto dubbio sull’esito di questa votazione, anche perché siamo dalla parte del giusto. Abbiamo il diritto e il dovere di governare, ce l’hanno chiesto i siciliani, ci hanno investito di questo ruolo e dobbiamo portarlo avanti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del voto all’Ars in cui è stata respinta la mozione di sfiducia nei suoi confronti.

xd6/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

IA e nuove sfide assicurative, a Milano la 95^ assemblea di Anagina

Dic 2, 2025
IN EVIDENZA

Disabilità, Corti “Inclusione fondamentale in sport, lavoro e tempo libero”

Dic 2, 2025
IN EVIDENZA

Galvagno “Sul rinvio a giudizio sereno di chiarire quanto prima”

Dic 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Assicurazioni, Anagina punta su IA e nuove polizze contro i rischi climatici

Dic 2, 2025
TOP NEWS

Danilo Gallinari dice basta al basket giocato “Una carriera sempre sognata”

Dic 2, 2025
TOP NEWS

Carceri, La Russa “La pena non può ledere la dignità della persona”

Dic 2, 2025
TOP NEWS

Cina: aspettativa di vita media raggiunge i 79 anni nel 2024

Dic 2, 2025