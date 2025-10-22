IN EVIDENZA

Report Fondazione Cariplo, “fiorire” nelle disuguaglianze è possibile

Di

Ott 22, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Le disparità non sono un destino e nelle disuguaglianze si può “fiorire”: è quanto emerge dal nuovo Rapporto di Fondazione Cariplo, che mostra come reti di relazioni solide possano trasformare fragilità economiche, educative e familiari in opportunità di crescita collettiva. L’indagine, condotta su un campione di oltre 1.200 giovani e presentata alla Triennale Milano, evidenzia il ruolo decisivo delle condizioni economico-familiari e del territorio nel sostenere i talenti.
f14/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Lagalla “Comune vicino al Palermo, collaboriamo per lo stadio”

Ott 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Italiani e sorriso, sempre più adulti con l’apparecchio ortodontico

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Manovra, Giorgetti “Obiettivo ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie”

Ott 22, 2025