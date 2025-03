Renzi “Cpr in Albania ennesimo bluff del Governo”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’opzione di utilizzare i Cpr non c’è da oggi: questo è l’ennesimo bluff del governo. Chi è stato in Albania, come abbiamo fatto noi mercoledì scorso, sa che c’erano già previsti 144 posti per i Cpr quindi la storia che da oggi si possano utilizzare i centri migranti per i Cpr è l’ennesima balla del governo Meloni: noi abbiamo visto le strutture con i nostri occhi, non è vero che si possono utilizzare da oggi”. Lo afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro L’influencer, tenutasi al Mondadori Store del Mercato San Lorenzo a Palermo. “O utilizzano più soldi e spendono di più o Piantedosi si serve degli spazi che già aveva – continua Renzi, – Lo spazio era già previsto e non c’è bisogno di alcun decreto legge. Hanno preso un miliardo dai soldi degli italiani e li stanno buttando letteralmente via”. xd8/vbo/gtr