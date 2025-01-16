IN EVIDENZA

Regionali, Pastorella “Programmi e candidati non in linea con Azione”

Set 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Entrambi gli schieramenti hanno presentato candidati e programmi che non sono in linea con Azione e con l’idea riformista liberal-democratica che abbiamo non solo del Paese, ma anche del governo delle Regioni. Quindi, anche dove avevamo deciso preventivamente di sostenere un candidato buono, come ad esempio Giani, abbiamo dovuto fare marcia indietro soprattutto a causa del programma concordato con i 5 Stelle. E’ una presa di posizione con cognizione di causa basata su una valutazione dei candidati, degli schieramenti e soprattutto dei programmi”. Così Giulia Pastorella, deputata di Azione, in occasione dell’evento “Regioni al voto/Scenari e prospettive politiche”, organizzato da Core, Youtrend e Italpress.

