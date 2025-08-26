IN EVIDENZA

Regionali, Lollobrigida "Troveremo serenamente una sintesi nel cdx"

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Daremo la possibilità ai cittadini di poter scegliere il miglior candidato possibile. Nel centrodestra siamo abituati al confronto e anche in questo caso troveremo una sintesi non utilizzando il metodo della spartizione dei pesi. Basta guardare la rappresentanza presidenti regionali di FdI che non corrisponde al peso del partito, questo perché a noi interessa il buongoverno. Si arriverà serenamente a una sintesi, a partire dal Veneto per poi arrivare a definire le candidature anche in altre Regioni”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Meeting di Rimini.

Dazi, Fitto "Accordo Ue-Usa al 15% serio, il migliore possibile"

