Regionali, Irto “Confidiamo in un risultato straordinario”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo felici di aver trovato sette candidati e di aver fatto una coalizione larghissima come mai prima era avvenuta. Il Pd ha lavorato per unire in maniera larga. Per noi queste elezioni hanno uno straordinario valore perché ci portano già il risultato politico di aver messo insieme una coalizione larghissima. Confidiamo in un risultato straordinario. Ci prepariamo per il voto delle elezioni politiche con questo trend e questa positività”. Così Nicola Irto, senatore del Partito Democratico, in occasione dell’evento “Regioni al voto/ Scenari e prospettive politiche”, organizzato da Core, Youtrend e Italpress.

