Regionali Emilia Romagna, De Pascale “Serve un cambio di passo”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Rivolgo un appello alla Meloni noi in questa terra siamo stati feriti, è stato un anno e mezzo di speculazioni politiche di scontri, è un dato drammatico quello della nostra terra. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione e deve cominciare per la nostra terra una collaborazione. Spero di incontarre la presidente del consiglio per un cambio di passo. E’ la prima cosa che si deve fare”. Il candidato del centrosinistra alla Regione Emilia Romagna Michele De Pascale commenta i dati elettorali che lo vedono vincitore.

xp9/pc/mrv