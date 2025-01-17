IN EVIDENZA

Regionali, De Luca “Per ora solo chiacchiere al vento”

Set 17, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – “Per adesso ho visto soltanto politica politicante e chiacchiere al vento. Abbiamo un sistema informativo in Italia che è completamente banalizzato: avremmo dovuto parlare di cose importanti, dei programmi, non ne parla nessuno. Avremmo dovuto sottolineare il fatto che i candidati sono distribuiti fra i partiti. I cittadini sono completamente fuori da ogni decisione. Non ci sono primarie, non c’è nulla”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a Palazzo Santa Lucia, a margine della presentazione del concerto evento per Pino Daniele in programma domani sera a Napoli, parla con la stampa anche delle prossime elezioni regionali calendarizzate per il 23 e 24 novembre.

