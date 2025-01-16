IN EVIDENZA

Regionali, Cantalamessa “Centrodestra coeso, sarà premiato”

Di

Set 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Penso che a brevissimo i nodi saranno sciolti. Nelle prossime ore avremo i candidati. Noi siamo in grado di offrire una proposta alternativa nelle Regioni governate dalla sinistra e di confermare il buongoverno delle Regioni a guida centrodestra”. Così Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega, in occasione dell’evento “Regioni al voto/Scenari e prospettive politiche”, organizzato da Core, Youtrend e Italpress. “Il voto che esprimeranno i cittadini premierà la scelta del buon governo di centrodestra. Inoltre – ha proseguito -, il centrodestra al governo è coeso e unito con gli stessi intenti, obiettivi e valori, cosa che non c’è nel centrosinistra. Al di là del risultato delle regionali, che sarà positivo per il centrodestra, il governo andrà avanti forte del consenso degli elettori e dei risultati che stiamo ottenendo anche a livello internazionale”, ha concluso.
xb1/fsc/mca3

Di

Articoli correlati

Cinema Costume & Società IN EVIDENZA

E’ morto Robert Redford

Set 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “L’Italia ha un ruolo guida in Europa nel contrasto alle mafie”

Set 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

UE, la presidente Metsola: “La lotta alla criminalità è una nostra priorità”

Set 16, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Regionali, Cantalamessa “Centrodestra coeso, sarà premiato”

Set 16, 2025
Economia Video

Tassi sui mutui su ad agosto

Set 16, 2025
Economia Video

L’inflazione frena ad agosto: 1,6%

Set 16, 2025
Economia Video

200 milioni di euro per la montagna

Set 16, 2025