Regionali, Cantalamessa “Centrodestra coeso, sarà premiato”





ROMA (ITALPRESS) – “Penso che a brevissimo i nodi saranno sciolti. Nelle prossime ore avremo i candidati. Noi siamo in grado di offrire una proposta alternativa nelle Regioni governate dalla sinistra e di confermare il buongoverno delle Regioni a guida centrodestra”. Così Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega, in occasione dell’evento “Regioni al voto/Scenari e prospettive politiche”, organizzato da Core, Youtrend e Italpress. “Il voto che esprimeranno i cittadini premierà la scelta del buon governo di centrodestra. Inoltre – ha proseguito -, il centrodestra al governo è coeso e unito con gli stessi intenti, obiettivi e valori, cosa che non c’è nel centrosinistra. Al di là del risultato delle regionali, che sarà positivo per il centrodestra, il governo andrà avanti forte del consenso degli elettori e dei risultati che stiamo ottenendo anche a livello internazionale”, ha concluso.

