Regionali Campania, Fico “Grande disponibilità da tutti gli alleati”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo avviato un lavoro proficuo, abbiamo dibattuto, ci siamo confrontati anche sull’impostazione di un metodo di lavoro: direi che questa prima riunione del fronte progressista è andata assolutamente bene”. A dirlo è il candidato presidente del centrosinistra in Campania, Roberto Fico, che ha incontrato i giornalisti a Napoli al termine del summit con gli alleati della coalizione progressista che lo sosterrà nella corsa a Palazzo Santa Lucia. “C’è stata una grande disponibilità di dialogo da parte del segretario in pectore del Partito Democratico della Campania, Piero De Luca, e c’è stata una grande disponibilità da parte di tutte le forze politiche. In un clima sereno nel quale ci siamo confrontati e abbiamo deciso di intraprendere un percorso programmatico su cinque tavoli di lavoro fondamentali che raggrupperanno un po’ le grandi aree tematiche come ambiente, salute, trasporti, diritto alla casa. Abbiamo elaborato varie tematiche che poi corrispondono alle aree su cui si lavorerà. E chiaramente – prosegue Fico – tutti hanno condiviso la necessità di un ascolto vero e non formale ma sostanziale della società civile e quindi di tanti attori che potranno partecipare ed essere ascoltati per la costruzione del programma. Discontinuità rispetto al governo regionale degli ultimi 10 anni? I punti da valorizzare saranno valorizzati e poi ci sarà anche l’innovazione su tanti aspetti, tante cose nella linea che abbiamo fatto insieme” conclude l’ex presidente della Camera dei Deputati.

