Referendum, Lupi “Votare sì per costruire l’Italia del futuro”

Di

Mar 7, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Diciamo sì per cambiare la giustizia, renderla più efficiente e trasparente e più vicina ai cittadini. Se la giustizia funziona allora un cittadino vada a votare no ma, siccome vediamo ogni giorno che c’è bisogno di cambiarla e renderla più autonoma, più indipendente e meno schiava delle correnti politiche, allora bisogna votare sì per costruire veramente l’Italia del futuro”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine dell’incontro Sì al referendum sulla giustizia, organizzato dal partito all’Hotel Addaura Village di Palermo.

Referendum, Zummo “Con sì attuazione giusto processo e no legami correntizi”

Mar 7, 2026
Messina “Separazione carriere mette cittadini davanti a giudice indipendente”

Mar 7, 2026
Iran, Lupi “Le iniziative della Meloni vanno verso la via diplomatica”

Mar 7, 2026

Iran, Tajani “Continuiamo a lavorare per far prevalere la diplomazia”

Mar 7, 2026
Baturina e Da Cunha mettono ko il Cagliari, Como da Champions

Mar 7, 2026
