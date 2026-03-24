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Referendum, Gemmato “Accettiamo il risultato, ma no alle dimissioni”

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Mar 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo si è espresso contro la riforma costituzionale, il popolo è sovrano e quindi accettiamo col garbo che attiene alle figure istituzionali quella che è la volontà del popolo”. Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine di un evento promosso da Luiss Business School e dal Comitato Strategico Life Sciences dell’American Chamber of Commerce in Italy. “La premier Meloni l’aveva già detto: erano due cose slegate, non c’erano dimissioni che si devono dare, né esaltazioni qualora fosse passato il sì. Il governo Meloni è uno dei più stabili della storia della Repubblica italiana, probabilmente diventerà il più stabile”, sottolinea.

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