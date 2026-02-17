Referendum, Fontana “Da Anm e sinistra campagna aggressiva fondata su bugie”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Anm e la sinistra hanno cercato di fare una campagna distruttiva, aggressiva e fondata su bugie” sul referendum della giustizia. “Questa è la cosa più brutta che squalifica i sostenitori del ‘no’. Stanno buttando alle ortiche un’opportunità di discutere seriamente su una riforma essenziale. Tutti gli Stati che hanno scelto il rito accusatorio sono arrivati alla separazione delle carriere, non Stati di dubbia democrazia ma come la Francia e la Spagna. Evidentemente se si è voluto alzare il tono, e lo si è fatto in maniera rozza, è perché si vuole raggiungere un obiettivo che si sa essere per nulla legittimo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del primo ciclo della Minimaratona della Prevenzione. “Io sono convinto che tutte le idee si possano sostenere ma a condizione che siano fondate su dati oggettivi e veri, non su bugie o cose inaccettabili, su quello che dice Gratteri o su quello che ha fatto il Pd – ha aggiunto il governatore – . Chi alza troppo i toni dimostra di non avere argomenti a difesa delle proprie idee e quindi deve cercare di uscire dal discorso concreto per buttarla in polemica, chi la butta in caciara vuole cercare di ottenere un risultato utile per loro, ma non per la cittadinanza”.

