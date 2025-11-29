IN EVIDENZA

Realpolitik – L’Europa si ritrova in Ucraina?

Di

Nov 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Non sappiamo ancora come evolverà il conflitto in Ucraina. E’ probabile invece che possa essere fonte di tensione e di contrapposizione ancora per molto tempo.
L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, analizza una situazione i cui esiti sono fortemente incerti e il ruolo dell’Europa. E’ difficile che l’Europa riesca a inserirsi nel negoziato ma, afferma, “non bisogna saltare alla conclusione che sia irrilevante”.
abr/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 29/11/2025

Nov 29, 2025
A4Zampe Attualità IN EVIDENZA

Recupero fauna selvatica, dalla Regione 150.000 euro a sostegno dei 3 CRAS

Nov 29, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

JTI rafforza il suo legame con l’Italia

Nov 29, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

JTI Italia, Valle “Innovazione e investimenti pilastri strategici”

Nov 29, 2025
TOP NEWS

Airbus richiama 6 mila aerei A320 per correzione software

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 29/11/2025

Nov 29, 2025
A4Zampe Attualità IN EVIDENZA

Recupero fauna selvatica, dalla Regione 150.000 euro a sostegno dei 3 CRAS

Nov 29, 2025 Raimondo Bovone