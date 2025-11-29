Realpolitik – L’Europa si ritrova in Ucraina?





ROMA (ITALPRESS) – Non sappiamo ancora come evolverà il conflitto in Ucraina. E’ probabile invece che possa essere fonte di tensione e di contrapposizione ancora per molto tempo.

L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, analizza una situazione i cui esiti sono fortemente incerti e il ruolo dell’Europa. E’ difficile che l’Europa riesca a inserirsi nel negoziato ma, afferma, “non bisogna saltare alla conclusione che sia irrilevante”.

