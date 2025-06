Realpolitik – Gli Stati Uniti in guerra?

ROMA (ITALPRESS) – Un coinvolgimento puntuale, mirato, chirurgico. L’intervento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran è stato probabilmente decisivo per porre fine alla guerra. Il rischio era che Israele la prolungasse in maniera indefinita, visto che non aveva la capacità di rendere determinante una sua azione contro il nucleare iraniano. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress, Realpolitik analizza gli ultimi sviluppi del conflitto e delle tensioni in Medioriente.

