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Razza “Quadro finanziario Ue accolga proposte Meloni su coesione e agricoltura”

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Ott 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dibattuto in plenaria sul nuovo quadro finanziario pluriennale e, sulla linea della posizione del
presidente Meloni e di capi di governo di oltre 16 Paesi dell’Unione Europea, abbiamo chiesto che non venga intaccata la
politica di coesione, che vengano confermati i fondi per l’agricoltura, che si investa per la competitività delle imprese e
per la sicurezza e la difesa dei nostri territori e dei nostri mari”. Così l’eurodeputato di FdI Ruggero Razza.
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(Fonte video: Ufficio stampa Ruggero Razza)

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