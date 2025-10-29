IN EVIDENZA

Rauti “Dall’Artico dipendono i destini del pianeta, evitiamo i monopoli”






ROMA (ITALPRESS) – “L’Artico è raggiungibile, si sono aperte nuove rotte commerciali e diventa abito anche per le sue risorse strategiche e per le materie prime di cui è ricchissimo. Dobbiamo evitare che ci siano monopoli da parte di player globali, dobbiamo evitare che ci sia una corsa selvaggia allo sfruttamento di queste risorse. Dobbiamo proteggerlo perché è diventato un ecosistema nevralgico, ma al tempo stesso fragile, ricco di potenzialità ma anche di grandi rischi”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione della prima Conferenza Nazionale “L’Artico, la Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”. “La missione è quella di difenderlo e proteggerlo perché dall’Artico dipendono i destini del pianeta. In poco tempo è cambiato tutto lo scenario – osserva -, dopo l’invasione russa all’Ucraina e’ cambiato il quadro geopolitico con l’ingresso di due Paesi neutrali nella NATO. Questo chiama tutti a un ruolo e una responsabilità comune”.



