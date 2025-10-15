Rapine aggravate in esercizi commerciali, 2 arresti a Torino

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha eseguito, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate con l’uso di armi bianche. Gli indagati, un 30enne italiano di origini maghrebine e un 35enne marocchino dimoranti nel biellese, sono ritenuti responsabili di una serie di rapine consumate tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000 euro.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)