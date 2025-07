Range Rover Sport, ora la personalizzazione non ha limiti

ROMA (ITALPRESS) – Ancora più spazio per le personalizzazioni su misura per la Range Rover Sport con il programma SV Bespoke. Il servizio offre ai clienti una gamma quasi illimitata di opzioni tra colori, materiali e finiture. È possibile scegliere tra 230 colori esterni con finiture lucide, opache o satinate. È inoltre possibile optare per un cofano in carbonio a vista, oltre al tettuccio e alle calotte degli specchietti a contrasto.

Al momento, ci sono due Suite Bespoke di consulenza personalizzata a Londra, una ad Anversa ed altre espansioni sono previste in Medio Oriente e Nord America. Il primo esemplare Range Rover Sport SV Bespoke è “Nocturne” e presenta esterni indaco profondo ispirato al cielo notturno del Mediterraneo, e ha debuttato alla Range Rover House Mykonos.

abr/azn