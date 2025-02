Ragazzo accoltellato a Milano, Sala “Serve legge più severa”

MILANO (ITALPRESS) – “Per fortuna la situazione non è grave e speriamo che li becchino. Speriamo soprattutto che rimangano dentro, perché ritorno sempre al mio solito punto. Vengono commessi crimini e poi nessuno rimane in prigione. Questo crea oggettivamente un clima di impunità. Le cose devono cambiare da questo punto di vista. La notizia positiva è che la persona aggredita non è grave”. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l’accoltellamento ai danni di un 19enne avvenuto ieri sera in città, a margine dell’inaugurazione di un’installazione artistica in occasione del terzo anniversario dell’inizio del conflitto in Ucraina. “Il fenomeno delle bande giovanili “c’è ovunque, c’è anche qua, non è un’emergenza – ha poi puntualizzato – Un’emergenza è quando dura poco tempo. Per questo bisogna avere anche leggi più severe”.

