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Quintieri “Investire nello sport per avere ritorno sociale elevato”

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Ott 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – ”Investire un euro nello sport vuol dire avere un ritorno sociale molto alto”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di rifacimento delle strutture sportive della Casa Circondariale del carcere di Rebibbia a Roma. “C’è un’attenzione attorno allo sport che non si era mai vista prima, si parla molto di stadi e di grandi infrastrutture. Ma è altrettanto importante parlare dei piccoli investimenti nei territori e che aiutano a migliorare la socialità”, ha aggiunto.
mec/glb/gtr

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