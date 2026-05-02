QuiEuropa Magazine – 2/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse
– PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi
– Un nuovo quadro temporaneo di aiuti per i settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente
– Festival dell’Energia, l’Europa alla prova del futuro
sat/azn
– La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse
– PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi
– Un nuovo quadro temporaneo di aiuti per i settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente
– Festival dell’Energia, l’Europa alla prova del futuro
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