Quaglini “A Palermo per sottolineare importanza del premio Campiello”

Ott 1, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Il premio Campiello rappresenta “un elemento di responsabilità sociale e di sviluppo culturale per il territorio. Lo accompagniamo per tutta l’Italia: siamo partiti dal nord e oggi siamo a Palermo per sottolineare, con la nostra presenza, l’importanza di questo premio e dell’elemento culturale sottostante, che ci motiva a essere presenti sul territorio per valorizzarlo e favorirne lo sviluppo”. Queste le parole di Massimo Quaglini, Ceo di Edison Energia, a Palermo a margine dell’evento, presso la Sala Onu del Teatro Massimo, in cui per la prima volta in 63 anni il premio Campiello ha fatto tappa nel capoluogo siciliano.

