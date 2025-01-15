IN EVIDENZA

Puglia, Triggiani “Regione siccitosa, ma gestione acqua virtuosa”

Di

Set 15, 2025


BARI (ITALPRESS) – “L’acqua è una risorsa fondamentale, un diritto primario delle persone, continueremo a dirlo da sempre. Lo è a maggior ragione in una regione come la Puglia, che è siccitosa da sempre. Ma grazie alle nostre infrastrutture, alle collaborazioni, ad Acquedotto Pugliese, noi abbiamo una gestione dell’acqua veramente virtuosa”. Lo ha detto Serena Triggiani, assessore all’Ambiente della Regione Puglia, all’apertura dei lavori del Med Water Lab, che animerà per tutta la durata dell’88esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante.

