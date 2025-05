Puglia, Emiliano “Gli attacchi alle banche dati sono criminalità pura”

BARI (ITALPRESS) – “Gli attacchi alle banche dati sono alle volte criminalità pura. C’è chi per esempio sequestra una banca dati privata e chiede dei soldi per renderla di nuovo disponibile, chi ruba direttamente i dati. Ma sono anche attacchi direi pre-militari qualche volta, per creare molestie a uno Stato, ad una comunità con la quale si ha in quel momento anche una controversia internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel giorno in cui è stato sottoscritto a Bari, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza, il protocollo d’intesa tra la stessa Regione Puglia e la Polizia di Stato per la prevenzione dei crimini informatici sui sistemi informativi critici dell’Ente regionale.

xa2/pc/mca2