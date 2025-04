Provinciali, Germanà “Sarà un test, come Lega siamo pronti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Provinciali? Non è proprio quello che avremmo voluto perché è noto che la Lega ha sempre chiesto a gran voce il ritorno all’elezione diretta delle province, è comunque un test quindi lo affronteremo come tale, siamo pronti, abbiamo fatto delle belle liste in tutte le province. In 7 province su 9 la Lega si presenta col proprio simbolo, ci presenteremo con liste civiche soltanto a Siracusa e Ragusa, dove il territorio ha deciso in questa direzione, quindi siamo abbastanza pronti”. Così il segretario regionale Nino Germanà, a margine di un incontro all’hotel Giardino Inglese, a Palermo, organizzato dalla Lega per fare il punto sulle prossime elezioni provinciali in Sicilia. xd6/mca2