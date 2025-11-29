IN EVIDENZA

Programmazione europea, Falcomatà “Ue non cambi modalità trasferimento risorse”

Di

Nov 29, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Come ANCI, come sindaci delle 14 città metropolitane abbiamo sollevato una preoccupazione importante: l’idea dell’Unione Europea di cambiare le modalità di trasferimento delle risorse nella prossima programmazione europea, non ragionando più direttamente con le regioni e con le città metropolitane ma soltanto con lo Stato centrale, con il governo centrale. Questo, di fatto taglierebbe fuori sia le città metropolitane che le regioni dalla loro programmazione”. Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine della due giorni “Connessioni Mediterranee – Nuovo bilancio europeo, porti, ponte e politiche per il Sud.
xd6/abr/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ponte Stretto, Corazza “Opera strategica, Ue chiede solo rispetto regole”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”

Nov 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ponte Stretto, Corazza “Opera strategica, Ue chiede solo rispetto regole”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Zimbalatti “Non c’è politica coesione efficiente se non si parte da giovani”

Nov 29, 2025