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Professioni sanitarie, Fno Tsrm e Pstrp apre la nuova sede a Roma

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Apr 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Uno spazio istituzionale pensato come luogo di confronto tra salute, cultura e società, destinato a ospitare eventi, incontri e iniziative rivolte al pubblico: la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Balestra, in piazza Santi Apostoli a Roma. Si tratta di un patrimonio architettonico di grande pregio che si integra con la missione della Federazione, rappresentativa di 18 professioni sanitarie.
f25/mgg/gtr

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