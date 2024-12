Professioni, Buono “Per i geometri triennio di grande consolidamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ultimo triennio, grazie anche a tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo, i redditi della categoria dei geometri sono cresciuti notevolmente: se guardiamo all’ultimo triennio, è cresciuto del 44% in un solo anno, l’anno successivo si è aggiunto un 20% e quest’anno abbiamo avuto un ulteriore incremento dell’8,9%, per un aumento complessivo del reddito dell’87% nel triennio”. Lo ha detto Diego Buono, presidente di Cassa Geometri, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Sicuramente” il superbonus “è stata la spinta, il motore che ha fatto un po’ ripartire l’edilizia: questo ci ha permesso di crescere tanto come redditi, ma anche come sostenibilità dell’ente, perché sono cresciuti i contributi”, ha aggiunto.

