NAPOLI (ITALPRESS) – “Congresso nel Pd? Questo non lo so, non sono del Partito democratico, non sono iscritto, sono simpatizzante. Vedano loro, essendo un partito democratico…”. Risponde così l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine del suo intervento a Napoli dove è in corso il Festival Euromediterraneo dell’Economia “Feuromed”. “Piacerebbe – aggiunge Prodi – che ci fossero congressi in tutti i partiti, ma non è che succeda spesso”.

