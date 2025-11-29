IN EVIDENZA

Princi “Nei prossimi anni il Sud può diventare motore di sviluppo”

Nov 29, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Il ponte sullo Stretto, la più importante opera ingegneristica del mondo con migliaia di posti di lavoro, il porto di Gioia Tauro, l’housing abitativo per riqualificare i borghi e determinare lo sviluppo delle aree interne: i prossimi anni devono vedere un Mediterraneo sempre più centrale e un Sud che da fanalino di coda diventi motore di sviluppo in un’Italia che non sia più a doppia velocità. In un’Europa sempre più flessibile e coerente allo sviluppo dei territori”. Lo ha detto l’europarlamentare Giusi Princi, a margine della due giorni “Connessioni Mediterranee”, in corso a Reggio Calabria.
(ITALPRESS).
